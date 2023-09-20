Смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Факел» можно будет на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»

«Оренбург» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.15 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию противостояния «Оренбург» — «Факел» покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 17.00) и «Матч Премьер» (с 17.10). Ключевые события матча Кубка России будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Оренбург», который тренирует Давид Деограсия, с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы A. Воронежцы с тремя баллами располагаются на последней, четвертой строчке в квартете.

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