У Йевтича сломан нос и сотрясение мозга. Почему судья не удалил игрока «СКА-Хабаровск»?

На 21-й минуте матча Бетсити-Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0) нападающий хозяев поля Владислав Брагин нанес серьезную травму Дарко Йевтичу, но избежал удаления. Судья Павел Шадыханов вынес ему предупреждение. Правильно ли он поступил?

В том моменте Брагин совершил прыжок вверх и вбок — в направлении соперника и на скорости ударил его локтем в лицо, не сыграв в мяч. Йевтич оказался на газоне, и у него началось кровотечение. А потом, когда врачи оказывали ему помощь, игрок «Рубина» на какое-то время даже потерял сознание.

Такую же травму, перелом носа получил 18 октября на 15-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (3:1) защитник армейцев Вадим Карпов. Судья Владислав Безбородов тогда тоже ограничился вынесением предупреждения Вячеславу Грулеву. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС решение арбитра поддержала.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия футболиста «Динамо» носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику. В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено правилами игры. Однако он прыгнул вверх, а не в соперника, не использовал руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника.



Тем не менее, экспертно-судейская комиссия считает необходимым напомнить судьям о необходимости учитывать критерий тяжести последствий нарушения правил игры и пересматривать при необходимости принятые на поле дисциплинарные решения с целью защиты здоровья футболистов», — пояснила тогда ЭСК.

Но, думаю, удали Безбородов динамовца, футбольное сообщество поддержало бы судью.

Моменты матчей в Москве и Хабаровске отличаются друг от друга. Грулев прыгнул вверх и сыграл в мяч. Брагин прыгнул на скорости вбок — в соперника и в мяч не играл. На мой взгляд, арбитру Шадыханову следовало удалить игрока «СКА-Хабаровск» с поля. (Александр Бобров)