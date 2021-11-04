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Шварц прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

13:30
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы следили за жеребьевкой Кубка. Очень рады, что сыграем дома. Вообще, Кубок для нас очень важен. Мы планируем достичь там максимальных высот. Плотно займемся подготовкой к этому матчу уже в феврале.

По восстановлению Лаксальта сейчас сложно что-то сказать. Вчера он уже был на тренировке, проводит беговые занятия. Посмотрим, сможет ли он еще сыграть в этом году.

Думаю, на Шиманьском и Моро никак не отразится невызов в сборную, они профессионалы. Ребята молодые, они еще смогут попасть в национальные команды, а пока полностью сконцентрируются на работе в клубе», — сказал на пресс-конференции Шварц.

В 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» сыграет с «Нижним Новгородом».

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — 1/8 финала, плей-офф 2021 / 2022 — пары, расписание, результаты матчей, новости и обзоры