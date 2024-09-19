Садыгов — о словах Артиги про отставку: «Кадровых решений точно в ближайшее время не будет»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о кадровых изменениях в клубе.

«Кадровых решений точно ближайшее время не будет. Осталось только стабилизировать игру и начать выигрывать. Думаю, в воскресенье начнут!» — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее главный тренер команды Франк Артига заявил, что на месте президента «Химок» отправил бы в отставку тренера, команду, переводчика и пресс-атташе после второго тайма матча с «Локомотивом».