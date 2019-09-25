Тренер «Томи» отметил судейство в матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков прокомментировал результат матча с «Тамбовом» в 1/16 финала Олимп-Кубка России — 4:0.

— Молодцы, сумели справиться с нервами. Мы довольны, что ребята такое качество игры продемонстрировали. Будем надеется, что это будет отправная точка к дальнейшим успехам, — приводит слова тренера официальный сайт «Томи».

Судья не мешал играть, его даже незаметно было. В предыдущих пяти турах главное действующее лицо — судья. К сожалению, в ФНЛ все обстоит так. Отсюда эмоции и нервы.

Состав новый, ребята новые... если я начну передергивать состав, надо сначала стабилизировать его.

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