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Сегодня, 20:25

Тренер «Краснодара» Ивич: «Горд игроками. Они забили гол не с пенальти, а сами, с игры»

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от ЦСКА (1:1, 5-6) в финале FONBET Кубка России рассказал, как готовил игроков к серии пенальти.

— Готовили вы пенальти? Как отбирали пенальтистов?

— Я определял игроков, кто будет бить. Когда мы били пенальти, то мы не пропустили ни одного и все забили. Первые 5 игроков я выбирал. Дальше определял сам игрок, готов ли он бить или нет. Хочу сказать, что пенальти — это своеобразная рулетка, больше играет психология. Я горд своими игроками, они показали хорошую игру, забили один гол, не с пенальти, а сами, с игры. После серии пенальти мы не забрали трофей, но нам нужно продолжать играть, становиться лучше.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов, реализовав 11-метровый. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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