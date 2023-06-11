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Гинер: «Ощущения такие же, как и 21 трофей до этого»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился эмоциями от победы армейцев в FONBET Кубке России.

В суперфинале турнира ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

— Ощущения такие же, как и 21 трофей до этого. Трофей и есть трофей. Первый трофей был самый желанный. У вас дети есть? Поэтому вы задаете мне такой вопрос, как если бы, люблю я старшего, среднего или младшего. Значит, мы были чуть-чуть лучше. Но «Краснодар» тоже молодцы. Ожидал такого сопротивления. Когда играются 30 матчей чемпионата — одно. Вчера вы смотрели «Сити» против «Интера». Если взять все команды, фантастика. Потому что один матч, результат очень важен.

Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году, за время его президентства армейцы выиграли 21 турнир. Первым трофеем ЦСКА при Гинере стал Кубок России в сезоне-2001/02.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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