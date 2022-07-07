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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 23:03

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, как относится к идее с участием медийных клубов в БЕТСИТИ Кубке России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как относится к идее с участием клубов из медиафутбола в БЕТСИТИ Кубке России.

— Алаев сегодня сказал о медийных командах в Кубке России? Как вы относитесь к этой идее?

— У Алаева и спрашивайте об этом. Было бы нам интересно сыграть? Я сам пока не понимаю, что это такое, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Федотов.

Сегодня исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что победитель медиалиги и команда «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России.

Георгий Джикия. Победитель медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на участие в БЕТСИТИ Кубке России

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
3
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