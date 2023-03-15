«Торпедо» забыли присудить поражение 0:3. В матче с ЦСКА сыграл дисквалифицированный Смольников

Случай с выходом на поле дисквалифицированного футболиста в игре «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6) — не единственный в этом розыгрыше FONBET Кубка России. Такое же нарушение в августе прошлого года допустило «Торпедо» — в матче с ЦСКА (0:2) в групповом турнире.

Ту встречу полностью провел торпедовец Игорь Смольников. Хотя на тот момент он еще не отбыл дисквалификацию.

Ее он получил в ноябре 2021 года, выступая за «Арсенал». После кубкового матча с «Велесом» (1:1, пенальти — 4:3) он был наказан арбитром Рафаэлем Шафеевым.

11 ноября КДК РФС оштрафовал Смольникова на 200 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выразившееся в использовании нецензурной лексики». Он также был дисквалифицирован на две игры Кубка России.

Следующую кубковую встречу «Арсенал» провел в гостях с «Аланией» — и уступил ей в 1/8 финала (0:1). Смольникова, как и положено, не было в заявке. То есть он пропустил одну из двух игр. И летом перешел в «Торпедо». И сыграл против ЦСКА. Хотя дисквалификация, нереализованная в одном сезоне, переносится на следующий сезон. Это предусмотрено дисциплинарным регламентом РФС.

«Торпедо» следовало присудить поражение со счетом 0:3. Но и это не все. Вопрос теперь такой: если Смольников не отбыл второй матч дисквалификации, но вышел на поле, считается ли дисквалификация завершившейся, если торпедовцев не наказали? Применим ли и тут пункт дисциплинарного регламента ФИФА, на который ссылался год назад КДК РФС, отклонив протест «Химок» по «делу Кухты»?

Если же наказание не реализовано, как быть с результатом следующего кубкового матча автозаводцев — 2-го тура группового этапа с «Сочи» (3:1)? И так далее.

Если и его нужно пересматривать, и результаты других встреч, в которых участвовал Смольников, как быть с таблицей и итогом группового турнира Кубка?