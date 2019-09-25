«Торпедо» Игнашевича победило «Крылья Советов» в Кубке России

Московское «Торпедо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. В составе победителей по мячу забили защитник Максим Шоркин и форвард Иван Сергеев.

Отметим, что Сергеев — главный бомбардир «Торпедо», у него уже 11 голов в 16 матчах сезона.

На стадии 1/8 финала столичный клуб встретится с победителем пары «Балтика» — «Локомотив».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (2:0)

Голы: Шоркин, 36 (1:0). Сергеев, 45+2 (2:0).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Шоркин, Божин, Рязанцев, Калугин, Магаль, Самошников (Шустиков, 89), Галоян (Багаев, 62), Лебеденко (Самсонов, 68), Сергеев.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Мияйлович, Антон (Зиньковский, 62), Терехов (Кабутов, 67), Смирнов, Канунников, Радонич (Соболев, 46).

Предупреждения: Шоркин, 28. Сергеев, 38. Радонич, 40. Антон, 43. Тимофеев, 45. Бурлак, 49. Самсонов, 74. Смирнов, 88.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Линкин (Воронеж), Мухтаров (Петрозаводск).

25 сентября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

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