Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Тедеско рассказал, почему сыграл Максименко, а не Селихов

21:28
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Родиной» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России объяснил присутствие вратаря Александра Максименко в стартовом составе красно-белых.

— Не было ли желания дать отдохнуть Максименко после дерби и поставить Селихова?

— Был такой вариант. Но был и другой вариант — дать поиграть, чтобы он поскорее забыл матч с ЦСКА. Сам он изъявил желание выйти на поле. По Селихову — он отличный вратарь, но ему надо проявить терпение и набрать форму. Всему свое время. (Дмитрий Зеленов)

Родина — Спартак

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд




Прямой эфир
Прямой эфир