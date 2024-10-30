Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:14

Талалаев заявил, что ему стыдно за «Балтику» по итогам матча Кубка России с «Уралом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему стыдно за игру команды в матче 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Уралом» (0:1).

Единственный гол в прошедшей встрече забил защитник «шмелей» Мингиян Бевеев на 48-й минуте встречи. «Балтика» покинула текущий розыгрыш национального Кубка.

«Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришел. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», — рассказал Талалаев на пресс-конференции.

В прошлом сезоне калининградцы дошли до суперфинала Кубка России, в котором уступили «Зениту» со счетом 1:2.

Андрей Талалаев
Футбол
ФК Балтика
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
30 октября отмечается День тренера
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Кубок России, расписание и результаты 1/8 финала Пути регионов: «Сочи» — «Спартак» (Кострома) и другие матчи
«Балтика» — «Урал»: видеообзор матча Кубка России
«Урал» прошел «Балтику» в Кубке России
«Тюмень» — «Амкар»: видеообзор матча Кубка России
«Тюмень» разгромила «Амкар» в Кубке России
«Балтика» — «Урал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России, расписание и результаты 1/8 финала Пути регионов: «Сочи» — «Спартак» (Кострома) и другие матчи

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости