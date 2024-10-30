Талалаев заявил, что ему стыдно за «Балтику» по итогам матча Кубка России с «Уралом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему стыдно за игру команды в матче 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Уралом» (0:1).

Единственный гол в прошедшей встрече забил защитник «шмелей» Мингиян Бевеев на 48-й минуте встречи. «Балтика» покинула текущий розыгрыш национального Кубка.

«Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришел. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край», — рассказал Талалаев на пресс-конференции.

В прошлом сезоне калининградцы дошли до суперфинала Кубка России, в котором уступили «Зениту» со счетом 1:2.