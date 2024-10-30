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Сегодня, 13:30

Сергей Степашин: «Хочется, чтобы в финале Кубка сыграли «Динамо» и «Краснодар»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится новая формула FONBET Кубка России.

— Ваше отношение к новой формуле Кубка России? Некоторые считают ее слишком громоздкой.

— А мне нравится. Ее разработкой занимался Павел Пивоваров. Когда мы поняли, что ни в каких еврокубках играть не будем, надо было заполнить все эти паузы. Вот Пивоваров и придумал достаточно любопытную, на мой взгляд, схему. А то, что народ ходит на матчи, — показатель интереса к турниру. Даже если проиграл несколько раз, у тебя есть шанс продолжить борьбу за титул. В конечном итоге в финале все равно встречаются сильнейшие. Так будет и в следующем году. Хочется, чтобы в решающем матче «Динамо» сыграло с «Краснодаром».

«Динамо» заняло второе место в группе A и вышло в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России. «Краснодар» стал третьим в квартете C и сыграет в плей-офф пути регионов.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Степашин
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