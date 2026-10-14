Сутормин назвал победу «Факела» над «Краснодаром» важной для команды

Защитник «Факела» Алексей Сутормин оценил гостевую победу над «Краснодаром» (2:0) в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Футболист воронежского «Факела» Алексей Сутормин считает, что гостевая победа над «Краснодаром» должна помочь команде в следующих матчах. Об этом защитник рассказал после встречи четвертого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра 13 октября закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«В нашем положении очень важно было выиграть», — сказал Сутормин. Футболист подчеркнул, что результат на поле соперника имеет отдельное значение для команды. Он добавил, что в отечественном чемпионате клубы способны побеждать друг друга вне зависимости от положения в таблице, поэтому не стал называть успех «Факела» сенсацией.

Первый мяч в матче с «Краснодаром» забил Абдула Багамаев на 69-й минуте. Через 12 минут преимущество удвоил Максим Турищев. В первом тайме хозяева могли открыть счет, но вратарь «Факела» Виталий Обухов отразил пенальти в исполнении Валентина Пальцева. Итог и основные эпизоды подтверждены официальным протоколом РФС.

Сутормин вышел в стартовом составе и провел встречу в обороне воронежцев. На 86-й минуте защитник получил желтую карточку. Следующим соперником «Факела», на которого обратил внимание футболист, станут «Крылья Советов». По словам Сутормина, команде необходимо восстановиться после кубкового матча и переключиться на подготовку к следующей игре.