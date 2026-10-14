«Крылья Советов» — «Балтика»: составы команд на матч Кубка

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фролов, Галдамес, Орос, Лепский, Фернандес, Столбов, Макаров, Марин, Баньяц, Ахметов, Мукаилов.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Ива, Рядно, Кирш, Андерсон, Мендель, Петров, Ковач, Хиль, Голенков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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