Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Крылья Советов — Балтика: составы команд на матч Кубка России 14 октября 2026

«Крылья Советов» — «Балтика»: составы команд на матч Кубка

Сергей Ярошенко

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Фролов, Галдамес, Орос, Лепский, Фернандес, Столбов, Макаров, Марин, Баньяц, Ахметов, Мукаилов.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Ива, Рядно, Кирш, Андерсон, Мендель, Петров, Ковач, Хиль, Голенков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка.«Крылья Советов» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Чемпионат без чемпионки. Чем именно Ангелина Мельникова угрожает Королевству Нидерланды?
Гран-при России по фигурному катанию 2026/2027: основная информация об этапах серии
Популярное видео
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Крылья Советов» — «Балтика»: гости выигрывают после первого тайма
«Енисей» всухую обыграл «Калугу» в матче Кубка России
«Крылья Советов» — «Балтика»: Голенков вывел гостей вперед
«Крылья Советов» — «Балтика»: Голенков открыл счет. Онлайн-трансляция матча Кубка
«Если забью гол в ворота «Краснодара» — буду праздновать. В этом нет ничего такого». Интервью Кокшарова
«Волна» обыграла «Динамо» из Санкт-Петербурга в серии пенальти в матче Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«СКА-Хабаровск» победил кировское «Динамо» в кубковом матче

Сутормин назвал победу «Факела» над «Краснодаром» важной для команды
Новости
RSS RSS
Все новости