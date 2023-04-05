Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:35

Стипиди: «Это не Кубок России, а Кубок Москвы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Общий вид стадиона «ВТБ-Арена».
Матч &amp;quot;Динамо&amp;quot; - &amp;quot;Акрон&amp;quot;.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный функционер Павел Стипиди раскритиковал нынешнюю схему проведения FONBET Кубка России.

«Цирк. Команда, которая четвертый или какой уже раз в Кубке проигрывает, все равно остается в этом турнире. Тут неважно, речь идет о «Спартаке» или о какой-то другой команде. Это что вообще такое? Я так понимаю, это не Кубок России, а Кубок Москвы. Пока не вылетят все периферийные команды, ничего не остановится. Ну это же какое-то кино. Я такого формата Кубка еще ни в одной стране не видел. И у нас раньше такого не было никогда, при Советском Союзе всегда был один формат. На первых стадиях еще можно сделать двухматчевые раунды, но потом все должно быть четко: проиграл — вылетел. Я уверен, нынешняя схема неправильная», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

В текущем сезоне розыгрыш Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005073490_pavel_stipidi_eto_ne_kubok_rossii_a_kubok_moskvyi
Футбол
Кубок России
7
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Лещенко назвал позором вылет «Динамо» из Кубка России в год столетия
Форвард «Акрона» Эльдарушев раскрыл секрет победы над «Динамо» в FONBET Кубке России
Защитник «Крыльев Советов» Констанца уверен, что его команда одержит победу над ЦСКА в Кубке России
Переломные замены Гончаренко, третий московский скальп «Акрона», «Спартак» и «Динамо» в кризисе. Главное о матчах Кубка
Пономарев считает, что ЦСКА победит «Крылья Советов» со счетом 2:0
Силкин: «Футболисты «Динамо» будто не хотели побеждать «Акрон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев считает, что ЦСКА победит «Крылья Советов» со счетом 2:0

Защитник «Крыльев Советов» Констанца уверен, что его команда одержит победу над ЦСКА в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости