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Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафе главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу по итогам матча FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«Деян Станкович за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча Кубка России против «Ростова», когда он на 62 минуте выбил стекло на тренерской скамейке», — сказал Григорьяц.

Станкович во время матча с «Ростовом» разбил стекло у скамейки запасных.

Разбитое стекло. Станкович разбил стекло на скамейке во время матча с «Ростовом» в Кубке России

ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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