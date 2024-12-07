ЭСК поддержала решения Карасева в матче «Ростова» и «Спартака» в Кубке России

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила решения арбитра Сергея Карасева в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:1).

ЭСК единогласно поддержала решения Карасева о неназначении пенальти в ворота ростовчан на 48-й и 53-й минутах встречи. В первом случае ненаказуемым признали единоборство между Константином Кучаевым и Маркиньосом, а во втором — Ильей Жбановым и Кристофером Мартинсом.

«Ростов» по сумме двух встреч обыграл «Спартак» и встретится с «Зенитом» в полуфинале пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет с «Акроном» во втором этапе ? финала пути регионов турнира.