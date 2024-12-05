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Сегодня, 14:52

Григорьянц заявил о санкциях по отношению к Станковичу

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, которые применили к главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу после ответного матча против «Ростова» (1:2) в четвертьфинале пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Деян Станкович за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча Кубка России против «Ростова», когда он на 62 минуте выбил стекло на тренерской скамейке», — сообщил Григорьянц.

Станкович разбил стекло у скамейки запасных во время ответного матча против «Ростова».

Деян Станкович
Артур Григорьянц
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