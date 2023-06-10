Сперцян ожидает равной игры с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что в матче суперфинала FONBET Кубка России с ЦСКА нет фаворита.

«Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, «Краснодар» придет поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжелой равной игры», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

Суперфинал турнира пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 мск.