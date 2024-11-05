«Спартак» и «Ростов» сыграют первый матч четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ». Трансляцию, которая начнется за 45 минут до стартового свистка, можно также смотреть на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. С основными событиями игры «Спартак» — «Ростов» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В групповом турнир «Спартак» занял первое место в группе с московским и махачкалинским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». «Ростов» занял второе место в квартете с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом».