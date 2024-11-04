Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:45

«Динамо» — «Локомотив»: время начала и онлайн-трансляция матча Кубка России

«Динамо» встретится с «Локомотивом» в матче 1/4 финала Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Динамо» и «Локомотива» Муми Нгамале и Жерзино Ньямси.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московские «Динамо» и «Локомотивом» встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Ответный матч 1/4 финала между «Локо» и «Динамо» состоится 28 ноября. В июле команды встречались во 2-м туре чемпионата России, в этой игре динамовцы одержали победу со счетом 3:1.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Спартак» — «Ростов»: время начала и онлайн-трансляция матча Кубка России
Москалев назначен главным судьей матча «Динамо» — «Локомотив» в Кубке России
Определено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
«Краснодар» сыграет с «Тюменью»: итоги жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Ростов»: время начала и онлайн-трансляция матча Кубка России

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости