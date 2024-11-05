«Динамо» и «Локомотив» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляцию, которая начнется за 15 минут до матча, можно также смотреть на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби в Кубке. С ключевыми событиями игры «Динамо» — «Локомотив» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В групповом турнира Кубка России «Динамо» заняло второе место в квартете со «Спартаком», махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Локомотив» выиграл группу с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом».