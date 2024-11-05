«Спартак» вдесятером проиграл «Ростову» в Кубке России, Барко не реализовал пенальти

«Спартак» дома проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.

Гол на 72-й минуте с пенальти забил форвард гостей Мохаммад Мохеби.

Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко мог вывести хозяев вперед, но не реализовал одиннадцатиметровый на 44-й минуте. В концовке встречи защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.