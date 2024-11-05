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«Спартак» вдесятером проиграл «Ростову» в Кубке России, Барко не реализовал пенальти

Руслан Минаев
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«Спартак» дома проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.

Гол на 72-й минуте с пенальти забил форвард гостей Мохаммад Мохеби.

Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко мог вывести хозяев вперед, но не реализовал одиннадцатиметровый на 44-й минуте. В концовке встречи защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:1
Ростов

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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