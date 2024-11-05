«Спартак» — «Ростов»: Казарцев ошибочно не удалил Станковича

На 36-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судья Василий Казарцев правильно вынес предупреждение Деяну Станковичу, но ошибочно не наказал его второй желтой карточкой и не удалил из технической зоны.

В том моменте главный тренер красно-белых отреагировал аплодисментами и выкриком «браво» на решение рефери применить дисциплинарную санкцию.

Арбитр решил не реагировать или не увидел, что делал Станкович, а резервный Ранэль Зияков не подсказал.