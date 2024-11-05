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«Спартак» — «Ростов»: Казарцев ошибочно не удалил Станковича

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 36-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судья Василий Казарцев правильно вынес предупреждение Деяну Станковичу, но ошибочно не наказал его второй желтой карточкой и не удалил из технической зоны.

В том моменте главный тренер красно-белых отреагировал аплодисментами и выкриком «браво» на решение рефери применить дисциплинарную санкцию.

Арбитр решил не реагировать или не увидел, что делал Станкович, а резервный Ранэль Зияков не подсказал.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Валерий Карпин. «Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка России
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05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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