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Сегодня, 20:00

«Динамо» Москва — «Локомотив»: Батраков, Пиняев и Гладышев выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 20.45 мск.

«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Чавес, Карраскаль, Макаров, Гладышев, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Гомес, Грулев, Александров, Кутицкий, Лепский, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Окишор.

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Пиняев, Сулейманов.

Запасные: Лантратов, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Сарвели, Тимофеев, Севикян, Раков, Салтыков, Воробьев.

Марцел Личка&nbsp;&mdash; Михаил Галактионов. «Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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