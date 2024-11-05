«Спартак» — «Ростов»: Казарцев не увидел фол на Николсоне. Пришлось показать ему повтор

На 41-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судье Василию Казарцеву понадобилась помощь его видеоассистентов Павла Кукуяна и Артема Любимова.

Сам арбитр не увидел, что ростовчанин Виктор Мелехин нарушил правила в своей штрафной площади: схватил за майку Шамара Николсона и задержал его.

Эпизод с фолом Виктора Мелехина на Шамаре Николсоне. Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Ростов»

Только после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора на мониторе у поля Казарцев изменил свое решение и объявил о наказании Мелехина 11-метровым ударом и желтой карточкой.