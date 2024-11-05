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«Спартак» — «Ростов»: Казарцев не увидел фол на Николсоне. Пришлось показать ему повтор

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 41-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судье Василию Казарцеву понадобилась помощь его видеоассистентов Павла Кукуяна и Артема Любимова.

Сам арбитр не увидел, что ростовчанин Виктор Мелехин нарушил правила в своей штрафной площади: схватил за майку Шамара Николсона и задержал его.

Эпизод с фолом Виктора Мелехина на Шамаре Николсоне.
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Ростов»

Только после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора на мониторе у поля Казарцев изменил свое решение и объявил о наказании Мелехина 11-метровым ударом и желтой карточкой.

Судья Василий Казарцев смотрит повтор эпизода с фолом Виктора Мелехина на Шамаре Николсоне.
Фото Скриншот трансляции матча «Спартак» — «Ростов»
Деян Станкович&nbsp;&mdash; Валерий Карпин. «Спартак» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка России
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
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ФК Спартак (Москва)
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