«Спартак» примет ЦСКА на своем поле в матче 1/4 финала Кубка России
12:32
В пятницу состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Олимп-Кубка России. «Спартак» на своем поле в Москве примет ЦСКА.
Игра пройдет 4 или 5 марта, точные дата и время начала будут определены позднее. Напомним, что в 1/8 финала красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а армейцы победили «Уфу» — 1:0.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kubkovyy-match-so-spartakom-provedem-na-vyezde/
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