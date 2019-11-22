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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» примет ЦСКА на своем поле в матче 1/4 финала Кубка России

12:32
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В пятницу состоялась жеребьевка хозяев полей в матчах 1/4 финала Олимп-Кубка России. «Спартак» на своем поле в Москве примет ЦСКА.

Игра пройдет 4 или 5 марта, точные дата и время начала будут определены позднее. Напомним, что в 1/8 финала красно-белые обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а армейцы победили «Уфу» — 1:0.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kubkovyy-match-so-spartakom-provedem-na-vyezde/

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