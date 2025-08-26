«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России, Самошников забил в дебютном матче за красно-белых

«Спартак» дома разгромил «Пари НН» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Голы забили Роман Зобнин, Даниил Зорин и Илья Самошников, который провел дебютный матч за московский клуб. Автогол на счету защитника нижегородцев Вадима Пигаса.

«Спартак» вышел на первое место в таблице группы C — 7 очков. «Пари НН» с 3 очками — на третьей строчке.

18 сентября «Спартак» примет «Ростов» в Кубке России, «Пари НН» сыграет дома с «Динамо» из Махачкалы 16 сентября.