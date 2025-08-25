«Спартак» — «Пари НН»: дата и время начала матча Кубка России

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Основные события игры «Спартак» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи спартаковцев и нижегородцев.

В прямом эфире встречу москвичей и нижегородцев покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Команды выступают в группе С. В двух турах «Спартак» победил «Ростов» (2:0) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:1, 3:4 по пенальти). «Пари НН» также уступил «Динамо» (0:1) и обыграл «Ростов» (1:0).