«Ахмат» и «Рубин» встретятся в матче третьего тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)

Основные события игры «Ахмат» — «Рубин» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию грозненцев и казанцев.

В прямом эфире встречу грозненцев и казанцев будет показывать канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Клубы выступают в группе А. В двух турах «Рубин» набрал три очка, победил «Оренбург» (2:0) и уступил «Зениту» (0:3). «Ахмат» не набрал ни одного очка, проиграв «Оренбургу (1:2) и «Зениту» (1:2).