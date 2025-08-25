Танашев назначен на матч «Балтика» — ЦСКА, Зияков — на игру «Спартака» и «Пари НН»
Стали известны судейские бригады на матчи 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Арбитр Инал Танашев назначен на игру между «Балтикой» и ЦСКА. Ранэль Зяиков рассудит «Спартак» и «Пари НН», Сергей Цыганок — «Оренбург» и «Зенит».
26 августа (вторник)
«Оренбург» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Владимир Казьменко.
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Резников.
«Ахмат» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Сергей Зуев.
27 августа (среда)
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Николай Иванов.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Олег Соколов.
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Сараев, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Балтика» — ЦСКА: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.
28 августа (четверг)
«Локомотив» — «Акрон»: судья — Юрий Карпов, помощники судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Андрей Иванов.
Судейство