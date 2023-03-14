«Спартак» ожидает около 11 тысяч болельщиков на матче с «Уралом» в FONBET Кубке России
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей ожидается на матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Урала».
«Матч скоро начнется. Продажи шли получше, чем на прошлые матчи, ожидаем примерно 11 тысяч зрителей. Посмотрим. Игра совсем скоро начнется», — сказал Зеленов «СЭ».
Встреча пройдет сегодня, 14 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 20.00 мск.
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