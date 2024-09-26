«Спартак» Кострома и «Енисей» сыграют в Кубке России

Костромской «Спартак» примет «Енисей» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 26 сентября. Игра состоится на стадионе «Урожай» в Костроме и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Костроме в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» (по подписке) и сайт matchtv.ru.

За ключевыми событиями игры «Спартак» (Кострома) — «Енисей» вы можете следить в матч-центре сайта «СЭ».

По регламенту «Енисей» вместе с другими клубами первой лиги стартует в Кубке России с 4-го этапа пути регионов. «Спартак» начал свой путь со 2-го раунда вместе с командами второй лиги.