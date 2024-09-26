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КДК РФС оштрафовал «Зенит» за скандирования болельщиков в адрес Соболева

Сергей Разин
корреспондент
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Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиками клуба в адрес нападающего Александра Соболева, сообщает ТАСС.

Также петербуржцы оштрафованы на 10 тысяч рублей за пиротехнику на стадионе и на 20 рублей за неправомерные действия зрителей.

В матче ФОНБЕТ Кубка России между «Зенитом» и «Рубином» (2:0), который прошел 17 сентября, болельщики петербуржцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева, который перешел из «Спартака» 30 августа. Нападающий провел за «Зенит» три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: ТАСС
Александр Соболев
ФК Зенит
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