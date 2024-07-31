«Спартак» и «Динамо» назвали стартовые составы на кубковое дерби

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Медина, Угальде.

Запасные: Максименко, Довбня, Чернов, Маслов, Хлусевич, Зобнин, Умяров, Барко, Бонгонда, Игнатов, Виллиан Жозе, Мелешин.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Кутицкий, Лепский, Скопинцев, Чавес, Гагнидзе, Макаров, Фомин, Окишор, Тюкавин.

Запасные: Лунев, Кудравец, Купцов, Даса, Майсторович, Бителло, Лесовой, Нгамале, Назаренко, Смелов, Зайдензаль, Гладышев.

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».