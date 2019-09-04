Спартак Гогниев: «В матче с ЦСКА «Алания» покажет страстный футбол»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил радость от предстоящей встречи с ЦСКА в 1/16 финала Олимп-Кубка России. 38-летний специалист пригласил болельщиков на стадион, пообещав, что его команда покажет на поле страстный футбол.

— ЦСКА всегда занимает лидирующие места в премьер-лиге, — приводит клубный Instagram слова Гогниева. — К тому же, цвета армейцев всегда защищало немало осетин и воспитанников осетинского футбола, а сейчас играет Алан Дзагоев. Поэтому нам хотелось с ними встретиться и мы очень рады результатам жеребьевки.

Часто, когда команда премьер-лиги борется за высокие места и выходит на поле через три дня на четвертый, то она позволяет себе сыграть на ранних стадиях Кубка неосновным составом. ЦСКА — квалифицированная команда, каждый футболист там очень силен индивидуально и даже если во Владикавказ приедут игроки запаса, команда все равно будет сильная. Это неоднократный чемпион и обладатель Кубка страны. Легкой игры для нас точно не будет! У нас впереди еще три тура в чемпионате, поэтому к ЦСКА начнем готовиться позже.

Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков, которые, я знаю, придут в большом количестве на матч и поддержат нас. На наши игры в ПФЛ приходят по 15 тысяч зрителей, а против ЦСКА, думаю, будет полный стадион. Мы сделаем все, что от нас зависит, покажем страстный футбол и постараемся добиться результата.