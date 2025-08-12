«Акрон» и ЦСКА встретятся во 2-м туре группового этапа Кубка России

«Акрон» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Основные события и результат игры «Акрон» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

За всю историю команды встречались два раза: в чемпионате России сезона-2024/25. В обоих матчах победу одержали армейцы (со счетом 4:0 дома и 1:2 в гостях).