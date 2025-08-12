Футбол
12 августа, 15:00

«Акрон» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России онлайн

«Акрон» и ЦСКА встретятся во 2-м туре группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Акрон» и ЦСКА сыграют в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра состоится на «Самара Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Основные события и результат игры «Акрон» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
ЦСКА

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

За всю историю команды встречались два раза: в чемпионате России сезона-2024/25. В обоих матчах победу одержали армейцы (со счетом 4:0 дома и 1:2 в гостях).

Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
