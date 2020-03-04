На 90+3-й минуте матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Видеоарбитр Евгений Турбин, посмотрев повторы, не стал вмешиваться в действия судьи, согласившись с вердиктом Иванова.

В том эпизоде в штрафной площади ЦСКА произошел контакт мяча с правой рукой Игоря Дивеева. Рука находилась в естественном положении, защитник пытался убрать ее за спину. В такой ситуации единственно правильное решение — продолжить игру. Что судья и сделал. (Александр Бобров)