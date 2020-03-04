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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» — ЦСКА: почему арбитр не наказал гостей 11-метровым?

21:38
90+3-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.
90+3-я минута матча «Спартак» — ЦСКА.

На 90+3-й минуте матча 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА арбитр Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. Видеоарбитр Евгений Турбин, посмотрев повторы, не стал вмешиваться в действия судьи, согласившись с вердиктом Иванова.

В том эпизоде в штрафной площади ЦСКА произошел контакт мяча с правой рукой Игоря Дивеева. Рука находилась в естественном положении, защитник пытался убрать ее за спину. В такой ситуации единственно правильное решение — продолжить игру. Что судья и сделал. (Александр Бобров)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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