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Сегодня, 15:55

«Сочи» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Видеотрансляция матча Кубка России «Сочи» — «Урал» начнется в 20.00
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко и Александр Юшин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 20 октября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 17.55.

«Сочи» с 0 баллов занимает последнее место в турнирной таблице группы D Кубка. «Урал» — шесть баллов и вторая строчка.

Кубок России. Группа D
20 окт, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Урал

Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК Урал
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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