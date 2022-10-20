В четверг, 20 октября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 17.55.

«Сочи» с 0 баллов занимает последнее место в турнирной таблице группы D Кубка. «Урал» — шесть баллов и вторая строчка.