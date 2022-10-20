«Сочи» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Видеотрансляция матча Кубка России «Сочи» — «Урал» начнется в 20.00
В четверг, 20 октября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Уралом» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Урал». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 17.55.
«Сочи» с 0 баллов занимает последнее место в турнирной таблице группы D Кубка. «Урал» — шесть баллов и вторая строчка.
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