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Сегодня, 16:08

Радченко: «Если «Крылья» не изменят своей тактике, то «Зенит» выиграет в матче Кубка России»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубые с «Крыльями Советов» в 4-м туре групповой стадии Кубка России.

«Наверняка тренерский штаб проанализировал поражение в прошлом туре Кубка от «Спартака», что не получилось, почему проиграли. Сделали работу над ошибками. А «Крылья Советов» — команда дерзкая, думаю, они будут играть в тот же футбол, в который играют всегда. Такое впечатление, что у них нет плана В — только открытый футбол, комбинирование, ответные атаки. Но, если они этой своей тактике сегодня не изменят, то «Зенит» выиграет», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Игра состоится в четверг, 20 октября, на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/dmitrij-radchenko-esli-kry-l-ya-ne-izmenyat-svoej-taktike-zenit-segodnya-vy-igraet/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.1245855927
Дмитрий Радченко
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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