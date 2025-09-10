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Смолов готовится сыграть за «Броук Бойз» в Кубке на фоне информации об уголовном деле

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров ответил на вопрос «СЭ» о слухах про уголовное дело в отношении игрока команды Федора Смолова.

«Да, Федор Смолов продолжает тренировки. Он готовится сыграть в матче с «Сатурном», воспитанником которого является. Мы не воспринимаем все слухи, которые вокруг. Для нас они ничего не значат, потому что эта история была уже давно, и, по нашим данным, на тот момент стороны пошли на примирение.

Мне кажется, сейчас это всего лишь попытки одной из сторон создать дополнительный информационный шум в медиа. Пока не будет какого-то официального запрета, Федор будет выступать за «Броук Бойз», и мы будем очень рады его видеть», — сказал Егоров «СЭ».

5 июля сообщалось, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам.

10 сентября стало известно, что у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

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Федор Смолов
ФК Broke Boys
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