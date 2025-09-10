Кубок России, 3-й раунд: расписание и где смотреть трансляции матчей 10 сентября

10 матчей третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России будут сыграны во среду, 10 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций.

Расписание матчей Кубка России 10 сентября (московское время):

13.00. «Темп» — «Знамя Труда» (Матч Премьер)

14.30. «Космос» — «Велес» (Матч ТВ, Матч Премьер)

16.00. «Зенит» Пенза — «Волгарь»

16.00. «ПСК» — «Динамо» Ставрополь

16.00. «Волна» — «Тюмень»

17.00. «Луки-Энергия» — «Череповец»

17.00. «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг»

17.00. «Текстильщик» — «Динамо» Вологда»

18.00. «Фанком» — «Химик» Дзержинск

19.30. «Кристалл-МЗЭТ» — «Спартак» Тамбов (Матч ТВ, Матч Премьер)

Следить за ходом встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Все матчи игрового дня покажет сайт matchtv.ru. Часть игр также покажут каналы медиахолдинга «Матч!» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.