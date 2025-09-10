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Кубок России, 3-й раунд: расписание и где смотреть трансляции матчей 10 сентября

10 матчей пути регионов Кубка России состоятся 10 сентября
Александр Иткин
редактор интернет отдела

10 матчей третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России будут сыграны во среду, 10 сентября. Предлагаем ознакомиться с расписанием трансляций.

Расписание матчей Кубка России 10 сентября (московское время):

13.00. «Темп» — «Знамя Труда» (Матч Премьер)

14.30. «Космос» — «Велес» (Матч ТВ, Матч Премьер)

16.00. «Зенит» Пенза — «Волгарь»

16.00. «ПСК» — «Динамо» Ставрополь

16.00. «Волна» — «Тюмень»

17.00. «Луки-Энергия» — «Череповец»

17.00. «Машук-КМВ» — «Кубань Холдинг»

17.00. «Текстильщик» — «Динамо» Вологда»

18.00. «Фанком» — «Химик» Дзержинск

19.30. «Кристалл-МЗЭТ» — «Спартак» Тамбов (Матч ТВ, Матч Премьер)

Следить за ходом встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Все матчи игрового дня покажет сайт matchtv.ru. Часть игр также покажут каналы медиахолдинга «Матч!» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

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