«Темп» — «Знамя Труда»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Темп» и «Знамя Труда» сыграют в 3-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 10 сентября. Матч пройдет на стадионе «Темп» в Барнауле. Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

10 сентября 2025, 13:00. Темп (Барнаул)

Ключевые события противостояния «Темп» — «Знамя Труда» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Кубок России сезона-2025/26 пройдет с 29 июля по 24 мая. Действующий чемпион турнира — ЦСКА.

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