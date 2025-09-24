«СКА-Хабаровск» — «Родина»: трансляция матча Кубка России онлайн

«СКА-Хабаровск» и «Родина» сыграют в Кубке России 24 сентября

«СКА-Хабаровск» и «Родина» сыграют в 4-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Начало игры на стадионе имени Ленина в Хабаровске — в 12.00 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 12:00. им. Ленина (Хабаровск)

Отслеживать ключевые события и результат игры «СКА-Хабаровск» — «Родина» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 11.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

«СКА-Хабаровск» и «Родина» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с другими командами первой лиги.