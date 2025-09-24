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Президент Broke Boys Егоров оценил выступление медиакоманды в Кубке России

Сергей Разин
корреспондент

Президент медиаклуба Broke Boys Дмитрий Егоров прокомментировал выступление команды в Кубке России после поражения в четвертом раунде Пути регионов от «Сокола» (0:2).

«Пацаны из «Авангарда» — лучшие. Да, пусть играют в Серебре. Да, пусть там в аутсайдерах, но они старались играть в футбол и местами нас реально возили. Надеюсь, пара-тройка человек из них дойдет до РПЛ.

«Сокол»? Ну, я не знаю. Рабочие лбы, которые перетолкают и перебьют медиалигу, но которые, в свою очередь, обречены на лифт между ФНЛ и второй лигой. Смысл какой? Соцфункция для Саратова?

«Броуки». Красивая история. Все сделали максимум, но уступили. В прошлом году было приятное чувство недосказанности и несправедливости после Дзержинска. Сегодня было принятие», — написал Егоров в своем Telegram-канале.

Broke Boys прошли в Пути регионов «Орел» (3:2), курский «Авангард» (2:1) и раменский «Леон Сатурн» (2:0), уступив «Соколу» (0:2).

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ФК Broke Boys
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