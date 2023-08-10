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Сегодня, 11:18

Шитов рассказал, что в эпизоде с голом «Зенита» ему не хватило оборонительных навыков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев» Владислав Шитов подвел итоги матча второго тура FONBET Кубка России против «Зенита» (0:1) и рассказал об эпизоде с голом, в котором ему противостоял Иван Сергеев.

«Имели хорошие моменты, но не получилось забить. Могли и должны были забивать, но пропустили с контратаки, не добежав в обороне. Мне не хватило оборонительных навыков и подсказа. Я чувствовал, что он сзади. Но потом он отвалился, а подсказ пошел в моменте, когда уже пошла подача — я не успел сориентироваться», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Сергеев.

Источник: https://metaratings.ru/news/shitov-o-gole-zenita-mne-ne-khvatilo-oboronitelnykh-navykov-i-podskaza-272934/
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Кубок России
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Владислав Шитов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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