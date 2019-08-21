Шишкин в матче Кубка России врезался головой в ограждение

В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение. Он разбил голову, но продолжил играть после того, как ему остановили кровь.

Роман Шишкин после столкновения с игроком «Велеса» врезался головой в ограждение. Разбитая голова, кровь... Но продолжил играть.

Жесткий #КубокРоссии pic.twitter.com/DTZZttSYnP — Артем Локалов (@lokalov) August 21, 2019



