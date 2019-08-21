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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Шишкин в матче Кубка России врезался головой в ограждение

19:30
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В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение. Он разбил голову, но продолжил играть после того, как ему остановили кровь.


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