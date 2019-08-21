Шишкин в матче Кубка России врезался головой в ограждение
19:30
В матче 1/32 финала Кубка России «Торпедо» играет с «Велесом», во втором тайме «автозаводцы» уступают со счетом 1:2. Защитник «Торпедо» Роман Шишкин в одном из моментов врезался головой в ограждение. Он разбил голову, но продолжил играть после того, как ему остановили кровь.
Роман Шишкин после столкновения с игроком «Велеса» врезался головой в ограждение. Разбитая голова, кровь... Но продолжил играть.— Артем Локалов (@lokalov) August 21, 2019
Жесткий #КубокРоссии pic.twitter.com/DTZZttSYnP
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