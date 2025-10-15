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15 октября 2025, 15:30

«Шинник» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Шинник» и «Нефтехимик» сыграют в Кубке России 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Шинник» и «Нефтехимик» проведут матч в 5-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 15 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
15 октября 2025, 18:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Нефтехимик

Отслеживать ключевые события и результат игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск.

«Шинник» на предыдущей стадии обыграл «Череповец» (4:1), а «Нефтехимик» прошел «Волгарь» (1:1, пенальти — 4:2).

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Кубок России
ФК Нефтехимик
ФК Шинник
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