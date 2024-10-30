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«Шинник» — «Чайка»: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России

«Шинник» проведет матч с «Чайкой» в Кубке России 30 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» проведет матч с «Чайкой» в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 17.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Ключевые события игры «Шинник» — «Чайка» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
30 окт, 17:45. Шинник (Ярославль)
Шинник
Чайка

«Шинник» и «Чайка» стартовали в этом розыгрыше Кубка России с 4-го раунде вместе с другим командами первой лиги. На предыдущей стадии ярославцы обыграли «Уфу» (1:0 на выезде), а песчанокопцы прошли «Знамя Труда» (2:0 на своем поле).

ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Шинник
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